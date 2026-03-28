Una vasta quantità di capitale straniero sta entrando nel settore economico-finanziario del Giappone, con investimenti provenienti da grandi fondi statunitensi. Tra questi, alcune delle più grandi società di investimento stanno acquistando quote significative in aziende locali, contribuendo a modificare il panorama economico del paese. Questi movimenti sono stati osservati nel corso degli ultimi mesi e coinvolgono diverse società di investimento statunitensi.

Una pioggia di denaro sta inondando il settore economico-finanziario del Giappone. I grandi fondi Usa, come Kkr, Blackstone, Apollo e Carlyle, hanno messo nel mirino la gestione patrimoniale al dettaglio locale, ossia l’insieme dei servizi finanziari rivolti a piccoli risparmiatori, ma anche il mercato immobiliare delle grandi metropoli giapponesi e le aziende tecnologiche risvegliate dall’intelligenza artificiale. All’ombra del Monte Fuji la situazione è caldissima e il contesto – tra recenti riforme della governance aziendale, bassi tassi di interesse, valuta debole e forte domanda degli investitori – perfetto per far progredire il private equity. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Da Kkr a Blackstone: così i grandi fondi Usa si mangiano l’economia del Giappone

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