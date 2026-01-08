Kkr acquisisce Arctos Partners | operazione da un miliardo

Kkr, importante società di private equity americana, ha annunciato l’acquisizione di Arctos Partners per un valore di un miliardo di dollari. L’operazione riguarda un’azienda leader negli investimenti nel settore sportivo, consolidando la presenza di Kkr in questo ambito e rafforzando la propria strategia di espansione globale. L’accordo rappresenta una significativa operazione nel mercato degli investimenti sportivi, sottolineando l’interesse crescente in questo settore.

Kkr, colosso americano del private equity, ha raggiunto un accordo da un miliardo di dollari per l’acquisizione di Arctos Partners, azienda pioniera degli investimenti nel mondo dello sport. Secondo quanto riportato da Bloomberg manca soltanto l’approvazione delle leghe americane, visto che Arctos vanta partecipazioni all’interno di diversi club in vari sport. Tra questi ci sono i Golden State Warriors e gli Utah Jazz in NBA e i Los Angeles Dodgers e gli Houston Astros in MLB. Ma la società possiede anche quote nei Los Angeles Chargers della NFL e nei New Jersey Devils della NHL. E così anche nel calcio, ma in Europa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

