All'Università di Padova è stata condotta una ricerca che ha identificato un ruolo specifico della proteina vimentina nelle cellule tumorali. Questo composto sembra essere collegato alla formazione di metastasi nei pazienti affetti da vari tipi di cancro. Lo studio si inserisce in un progetto più ampio volto a comprendere i meccanismi alla base della diffusione delle cellule malate nel corpo.

Uno studio sul cancro dell’Università di Padova identifica nella vimentina un fattore chiave nelle metastasi. La proteina favorisce mobilità e aggressività delle cellule tumorali e interagisce con il Dna. La scoperta apre alla creazione di terapie mirate contro i tumori e nuovi biomarcatori per migliorare diagnosi e trattamenti oncologici. Cancro, la scoperta sulle metastasi La nuova linea di ricerca nel campo dell’oncologia molecolare potrebbe cambiare l’approccio alla diffusione dei tumori. Al centro di questa scoperta c’è la vimentina, una proteina che si sta rivelando cruciale nei processi che portano alla formazione delle metastasi, responsabili della maggior parte dei decessi legati al cancro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cos'è la vimentina che sarebbe responsabile delle metastasi dei tumori, la ricerca a Padova contro il cancro

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