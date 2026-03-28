Cosa succede a Bologna | il racconto con mappe interattive numeri e analisi

A Bologna torna l'appuntamento con Dossier, il canale di BolognaToday dedicato a approfondimenti, inchieste e analisi. Questa sezione offre mappe interattive, dati numerici e dettagli sui fatti più recenti che coinvolgono la città. Gli articoli si concentrano su temi di attualità e questioni locali, fornendo un quadro completo degli eventi in corso senza opinioni o interpretazioni.

Settimana calda sul fronte politico. Abbiamo sviscerato gli esiti del referendum sotto molteplici aspetti. Non solo. Dall'attualità più stretta ci siamo tornati anche su alcuni temi bollenti, come la casa, il costo della vita e i quartieri più fragili Torna l'appuntamento con Dossier, il canale di BolognaToday dedicato a focus, approfondimenti e inchieste. Questa settimana ci siamo addentrati nel tema che ha polarizzato il dibattito politico degli ultimi mesi, sia sul piano nazionale che locale: il referendum giustizia. Lo abbiamo fatto sia sviscerando i dati post voto, sia cercando di capire come la comunicazione dei diversi schieramenti politici in vista dell’appuntamento alle urne abbia potuto influenzare le preferenze espresse ai seggi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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