mappe interattive e portale il futuro del turismo sul web

A Piancastagnaio, il turismo digitale si amplia con l’introduzione di mappe interattive e un portale dedicato, strumenti che rendono più facile esplorare il patrimonio locale, grazie a un investimento deciso dell’amministrazione comunale e delle associazioni, che vogliono promuovere anche i dettagli meno noti delle sue bellezze storiche e naturali.

Turismo a portata di smartphone. A Piancastagnaio l'offerta turistica cresce con nuove innovazioni tecnologiche e soprattutto con un grande impegno da parte dell'amministrazione comunale e le altre associazioni locali, con l'obiettivo mirato alla valorizzazione e proposta di scoperta del proprio patrimonio storico, ambientale, culturale. Ecco perciò l'approvazione da parte della giunta comunale di un ecosistema web che consentirà di mappare e gestire in modo coordinato i percorsi escursionistici, rendendo le informazioni facilmente accessibili a cittadini e visitatori promovendo la fruizione sostenibile del territorio attraverso la creazione di un portale web con mappa interattiva e di un sistema interno per aggiornare i dati relativi ai sentieri, percorsi e punti d' interesse.

Alla Borsa Internazionale del Turismo di quest’anno, l’Unione della Romagna Faentina ha presentato il suo nuovo portale turistico, Around Faenza.

