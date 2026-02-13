Mappe interattive e portale Il futuro del turismo sul web
A Piancastagnaio, il turismo digitale si amplia con l’introduzione di mappe interattive e un portale dedicato, strumenti che rendono più facile esplorare il patrimonio locale, grazie a un investimento deciso dell’amministrazione comunale e delle associazioni, che vogliono promuovere anche i dettagli meno noti delle sue bellezze storiche e naturali.
Turismo a portata di smartphone. A Piancastagnaio l’offerta turistica cresce con nuove innovazioni tecnologiche e soprattutto con un grande impegno da parte dell’amministrazione comunale e le altre associazioni locali, con l’obiettivo mirato alla valorizzazione e proposta di scoperta del proprio patrimonio storico, ambientale, culturale. Ecco perciò l’approvazione da parte della giunta comunale di un ecosistema web che consentirà di mappare e gestire in modo coordinato i percorsi escursionistici, rendendo le informazioni facilmente accessibili a cittadini e visitatori promovendo la fruizione sostenibile del territorio attraverso la creazione di un portale web con mappa interattiva e di un sistema interno per aggiornare i dati relativi ai sentieri, percorsi e punti d’ interesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Natale a Bergamo e in provincia - Le mappe interattive
Alla Borsa Internazionale del Turismo l'Unione faentina presenta il suo portale turistico
Alla Borsa Internazionale del Turismo di quest'anno, l'Unione della Romagna Faentina ha presentato il suo nuovo portale turistico, Around Faenza.
