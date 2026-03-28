Cosa deve fare l' Italia per qualificarsi ai Mondiali

L’Italia ha vinto la semifinale del playoff contro l’Irlanda del Nord, ottenendo così la qualificazione alla finale di martedì 31 marzo in Bosnia. La squadra bosniaca ha eliminato il Galles ai rigori in trasferta, qualificandosi per l’ultimo atto di questa fase di qualificazione ai Mondiali. La sfida tra Italia e Bosnia si giocherà in territorio bosniaco.

Il primo passo lo abbiamo fatto, ora serve quello decisivo. L'Italia ha superato l'Irlanda del Nord nella semifinale del playoff per la qualificazione ai Mondiali e la finale è in programma per martedì 31 marzo in casa della Bosnia, che ha battuto in trasferta il Galles ai rigori. Il sorteggio ci costringe a giocare in trasferta, uno svantaggio non indifferente, che però dovremo a tutti i costi superare se vogliamo tornare a giocare un Mondiale a 12 anni dall'ultima volta (Brasile 2014). A Bergamo contro l'Irlanda del Nord si è visto tutto il peso della responsabilità che gravava sulle spalle degli Azzurri: il gol di Tonali è stata aria purissima, quello di Kean la sicurezza che almeno il primo ostacolo è stato superato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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