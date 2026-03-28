Venerdì 27 marzo, i carabinieri del comando provinciale hanno effettuato controlli straordinari tra Novara e Arona. Durante l’operazione sono stati sequestrati alimenti non conformi alle norme e sono state irrogate diverse sanzioni. Le verifiche sono state estese a vari esercizi commerciali e aree pubbliche, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene.

Operazione dei Carabinieri con Asl e unità cinofile: irregolarità in bar e market etnici, oltre 250 persone identificate e controlli su sicurezza e droga Le operazioni si sono svolte dalle ore 19 fino all’una di notte, coinvolgendo numerosi militari e unità specializzate, tra cui personale dell’Asl e unità cinofile della polizia locale. Nel comune di Novara, i controlli si sono concentrati su diverse attività commerciali: una macelleria, una sala giochi con slot machine, un bar e un market alimentare etnico. Proprio in questi ultimi due esercizi sono emerse le principali criticità. Nei confronti del bar sono state elevate sanzioni amministrative e disposta la sospensione dell’attività di preparazione, con il contestuale sequestro di circa 10 kg di alimenti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Controlli straordinari tra Novara e Arona: sequestri alimentari, sanzioni e verifiche a tappeto

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