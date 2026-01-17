Napoli controlli a tappeto tra Sanità e Vasto | sanzioni sequestri e rimozione dei legnami per i fucarazzi

A Napoli, proseguono i controlli tra Sanità e Vasto per contrastare l’illegalità e preservare il decoro urbano. Le operazioni hanno portato a sanzioni, sequestri e rimozioni di legname utilizzato per i “fucarazzi”. L’attività mira a garantire il rispetto delle norme e a tutelare la sicurezza dei cittadini, rafforzando l’azione di tutela del territorio nel rispetto delle leggi vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l'azione di contrasto all'illegalità diffusa e di tutela del decoro urbano a Napoli. Nella giornata odierna, un'operazione interforze ad alto impatto ha interessato il quartiere Sanità e l'area del Vasto, portando a numerosi sequestri, sanzioni amministrative e interventi di ripristino del territorio. Operazione "Sanità": Sicurezza stradale e contrasto al degrado Nel quartiere Sanità, la Polizia Locale di Napoli – con il supporto dell'Arma dei Carabinieri – ha coordinato un intervento capillare che ha visto l'impiego di diverse unità specializzate (Gruppo Intervento Territoriale, Investigativa Ambientale, Nucleo Veicoli Abbandonati).

