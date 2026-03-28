controlli della polizia in hotel per ilaria salis a roma

Questa mattina alle 7.30, agenti di polizia si sono presentati nella camera d’albergo di un eurodeputato a Roma. L’intervento ha coinvolto il controllo di una persona presente nella struttura, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sui motivi dell’operazione. La scena si è svolta senza incidenti e senza comunicazioni ufficiali su eventuali accuse o conseguenze.

Risveglio turbolento per Ilaria Salis. L’eurodeputata è stata raggiunta questa mattina alle 7.30 da agenti di polizia nella sua camera d’albergo a Roma. La motivazione è adducibile ad un “controllo preventivo” in vista di una manifestazione, dovuta a segnalazione di altro Paese. Scatta la denuncia dei leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che parlano di azione “inaudita” e “gravissima”. Salis non si lascia intimidire dall’accaduto. Invoca il diritto di manifestare e lo difende. “Hanno bussato alla mia porta che stavo ancora dormendo. E poi sono stati lì un’ora a farmi domande. Mi chiedo perché questo controllo proprio nel giorno della manifestazione NoKings Italy, quando sono qui in città da tre giorni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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