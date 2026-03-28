Commissione regionale territori montani Scandella | Servono fondi per affrontare le sfide del futuro

La commissione speciale dedicata alla valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine si è riunita per discutere delle risorse necessarie a sostenere le comunità di queste zone. Durante l'incontro, sono stati evidenziati i fondi richiesti per affrontare le sfide legate allo sviluppo e alla manutenzione delle aree montane e di confine, con l'obiettivo di pianificare interventi concreti per il prossimo futuro.

La commissione speciale per la valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine presieduta da Giacomo Zamperini ha incontrato i vertici delle comunità montane bergamasche per fare il punto sulle problematiche e le necessità attuali delle Comunità montane e su possibili sinergie e progetti da sviluppare insieme nel prossimo futuro. “Dall’incontro è emersa ancora una volta la centralità di alcune sfide per il futuro della montagna: il lavoro di qualità, non solo grazie al turismo ma innanzitutto al mantenimento della manifattura, lo spopolamento e l’accesso ai servizi sociosanitari. Servono regole ad hoc tarate sui bisogni e le caratteristiche dei territori montani per i quali non è possibile adottare parametri pensati per aree densamente urbanizzate- spiega Zamperini-. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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