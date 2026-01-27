cuoa business school istituisce lo scientific board una nuova governance collegiale per affrontare le sfide del futuro

CUOA Business School crea il suo nuovo Scientific Board, una governance collegiale volta a migliorare l’approccio strategico e scientifico. Questa iniziativa mira a rafforzare la qualità delle attività accademiche e a rispondere efficacemente alle sfide future nel settore della formazione manageriale, mantenendo alta la tradizione di eccellenza che contraddistingue l’istituto italiano di lunga data.

CUOA Business School, la scuola di management di più lunga tradizione in Italia, annuncia un’importante evoluzione nel proprio assetto didattico-scientifico con la costituzione del nuovo Scientific Board. Questo nuovo organo collegiale è una scelta strategica voluta dal Presidente CUOA Federico Visentin e fortemente sostenuta dal Consiglio di Amministrazione della Scuola. «Abbiamo voluto istituire lo Scientific Board per dotare la Scuola di un organo collegiale capace di sviluppare, ancora di più e meglio, rigore e visione nelle nostre scelte didattiche e scientifiche. È uno strumento strategico per dare direzione, priorità e misurabilità ai nostri obiettivi: aggiornare l’offerta formativa in chiave internazionale, promuovere ricerca e trasferimento di conoscenza, sviluppare la Faculty e consolidare le partnership con Università e imprese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

