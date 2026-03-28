Il 26 marzo 2026 si è tenuta un’audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul tema dei vaccini contro il Covid. Durante l’incontro, un rappresentante ha evidenziato problemi relativi alla conservazione e alle scadenze dei vaccini, sottolineando la necessità di chiarimenti in merito a queste criticità. Sono stati discussi aspetti legati alla gestione dei farmaci e alle procedure di controllo della loro validità nel tempo.

Nel corso dell’ audizione del 26 marzo 2026 presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul Covid alla Camera dei Deputati dell’ Associazione “Danni collaterali” (di cui riportiamo di seguito il video completo), la presidente dell’associazione impegnata fin dalla sua fondazione in un percorso di ricerca della verità sulla gestione della pandemia, la farmacologa Maria Grazia Spalluto, ha sollevato una serie di criticità legate alla gestione dei vaccini durante la pandemia. L’intervento si è concentrato in particolare sulle modalità di conservazione e sulle successive modifiche delle date di scadenza. Secondo Spalluto, i protocolli previsti per la conservazione dei vaccini – in particolare quelli a mRNA – sarebbero stati stringenti e articolati, ma non sempre rispettati nella pratica. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Commissione Covid, Spalluto: “Criticità su conservazione e scadenze dei vaccini, serve chiarezza”

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