Come prevenire allergia al polline e graminacee | 7 strategie pratiche

In vista della stagione di pollini e graminacee, sono state individuate sette strategie pratiche per ridurre l’esposizione. Tra queste, l’adozione di buone abitudini quotidiane e alcuni consigli specifici sono stati condivisi da esperti del settore. Queste pratiche mirano a limitare i sintomi e migliorare la qualità di vita durante i periodi di esposizione.

Come prevenire l’allergia al polline e alle graminacee: strategie efficaci, buone abitudini e consigli pratici per ridurre l’esposizione. L’arrivo della primavera e dei mesi estivi segna per molti anche l’inizio dei fastidi legati alle allergie stagionali, in particolare quelle causate dai pollini delle graminacee. Starnuti, occhi irritati e difficoltà respiratorie possono diventare un problema quotidiano. Ecco quindi come prevenire i sintomi con strategie semplici ma efficaci, utili per ridurre l’esposizione e vivere la stagione con maggiore comfort. L’allergia al polline delle graminacee è una risposta immunitaria esagerata e non adeguata che si attiva in seguito all’inalazione dei pollini dispersi nell’aria. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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