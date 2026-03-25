Allergia al polline e alimentazione | quali cibi evitare

Con l’arrivo anticipato della primavera, la fioritura degli alberi ha portato un aumento dei pollini nell’aria. Questo ha causato l’insorgenza di sintomi allergici tra le persone sensibili, rendendo difficile la convivenza con la stagione. Le allergie ai pollini si accompagnano spesso a problematiche alimentari, poiché alcuni cibi possono peggiorare i sintomi o scatenare reazioni avverse.

La primavera è arrivata con largo anticipo così come la fioritura: la stagione dei pollini e quindi delle allergie è quindi iniziata e questo non è un bene perchi ne soffre. Irritazione e gonfiore alle mucose degli occhi e del naso, spesso associati a prurito: queste sono le manifestazioni comuni che riguardano oltre il 20% degli italiani allergici a graminacee, cipressi, noccioli, betulle, parietarie e molto altro. Responsabile della progressione e acutizzazione dei sintomi, può essere anche una alimentazione scorretta che, accentuando l’infiammazione a livello intestinale, innesca la sintomatologia allergica. Si tratta di una reazione... 🔗 Leggi su Baritoday.it

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