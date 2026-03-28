Chi vuol essere milionario – Il Torneo | gran finale su Canale 5

Domenica 29 marzo in prima serata su Canale 5 sarà trasmesso l’ultimo episodio di “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”. Il programma, condotto da Gerry Scotti, è un game show molto popolare in Italia. La trasmissione si conclude con questa puntata finale.

Domenica 29 marzo andrà in onda in prima serata su Canale 5 l’ultimo appuntamento con “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, il celebre game show condotto da Gerry Scotti. Un finale atteso che chiude un’edizione speciale, capace di rinnovare il format senza tradirne l’identità storica. Una formula innovativa che ha conquistato il pubblico. Questa stagione ha introdotto una novità assoluta: la modalità torneo, proposta per la prima volta a livello mondiale. Una scelta che ha portato nuova tensione narrativa, rendendo ogni puntata ricca di colpi di scena e momenti ad alta adrenalina, fino alla scalata al milione di euro. Il commento di Canale 5. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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