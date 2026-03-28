Valeria Mazza e il marito Alejandro Gravier sono sposati dal 1998, anno in cui la modella aveva 26 anni. La coppia ha quattro figli, tra cui un figlio che si distingue come campione di sci. Tiziano Gravier è una delle persone citate nel testo, ma non vengono forniti dettagli sulla sua identità o attività.

Valeria Mazza e il marito Alejandro Gravier sono sposati quasi trent’anni, con le nozze che si sono celebrate nel ’98, quando la modella aveva 26 anni. Valeria Mazza e Alejandro hanno costruito insieme una bellissima famiglia, composta da quattro figli; il più grande, Balthazar, nato nel ’99, e poi Tiziano (nel 2002), Benicio (nel 2005) e la più piccola, nonché unica femmina, Taína (nel 2008). Il secondo dei figli di Valeria Mazza, Tiziano, oggi è una promessa dello sci: “È un grande orgoglio e una responsabilità che mi piace assumere”, rivela intervistato tra le pagine di Chi ( qualche anno fa. “Sono due anni che trascorro sei mesi l’anno sulla neve, fra l’Argentina e l’Europa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i quattro figli di Valeria Mazza e l’orgoglio per il figlio campione di sci, chi è Tiziano Gravier

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