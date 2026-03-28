Valeria Mazza è sposata con l’imprenditore argentino Alejandro Gravier. La coppia ha quattro figli, di nome Balthazar, Tiziano, Benicio e Taína. La relazione tra Mazza e Gravier è stata confermata pubblicamente, e la loro famiglia vive in Argentina. Non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulla loro vita privata o sul rapporto tra i due.

Nella vita di Valeria Mazza ci sono il grande amore con il marito, l’imprenditore argentino Alejandro Gravier, e i quattro figli: Balthazar, Tiziano, Benicio e Taína. “ Ci siamo conosciuti a una sfilata a Buenos Aires, avevo 18 anni – racconta Valeria Mazza parlando del marito a Io Donna – Dopo i primi tempi insieme, sono andata a lavorare a Milano. Mi ha raggiunto venti giorni dopo per il mio compleanno: ho festeggiato i 19 anni con lui all’Harry’s Bar di Venezia. Che magia. Poi sono andata a New York. È stato molto paziente con me ”. La supermodella e Alejandro Gravier si sposano nel 1998 davanti a 1.500 invitati, e nello stesso anno... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Valeria Mazza? L’imprenditore argentino Alejandro Gravier

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