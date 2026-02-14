Milano Cortina l’argentino Gravier è figlio dell’italiana Valeria Mazza

Valeria Mazza si trova a Milano Cortina perché suo figlio, Tiziano Gravier, gareggia con la nazionale argentina di sci. La modella argentina è presente sugli sci per sostenere il suo ragazzo, nato dall’amore con l’imprenditore italiano. Gravier, che ha scelto di rappresentare l’Argentina, si allena duramente per la competizione in corso. La madre osserva con orgoglio le sue performance durante le gare.

Valeria Mazza in questi giorni si trova a Milano Cortina per un evento importante: fare il tifo per suo figlio, lo sciatore Tiziano Gravier che gioca con la nazionale argentina A Milano Cortina uno sciatore argentino ha attirato l’attenzione del pubblico, si chiama Tiziano Gravier e sebbene il suo cognome non ci dica nulla, è legato all’Italia più di quanto pensiamo. Infatti è il figlio di Valeria Mazza, conduttrice italo argentina conosciuta per aver condotto il Festival di Sanremo, al fianco di Pippo Baudo nel 1996. Adesso suo figlio è un campione sportivo e proprio questa mattina ha gareggiato con lo sci, la disciplina attraverso la quale si è classificato con il suo Paese di appartenenza, l’Argentina, dov’è nato e cresciuto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Valeria Mazza torna in Italia e si mette a tifare per il figlio Tiziano Gravier, che ieri ha fatto il suo debutto olimpico a Milano-Cortina 2026.

Valeria Mazza fa il tifo per Tiziano Gravier alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

