Nel dibattito interno al centrosinistra, il tema delle primarie di coalizione è tornato al centro dell’attenzione. Tuttavia, il leader di un importante movimento politico ha espresso cautela, affermando che al momento si rischierebbe di favorire personalismi piuttosto che una scelta condivisa. La discussione riguarda la possibilità di organizzare una consultazione aperta tra i membri della coalizione per identificare il candidato più rappresentativo.

Nel dibattito interno al centrosinistra torna al centro il tema delle primarie di coalizione, ma il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte invita a rallentare. Intervenendo ad “Accordi & Disaccordi” sul Nove, l’ex premier ha sottolineato la necessità di costruire prima una base politica condivisa, evitando una corsa prematura alla leadership. “Prima il programma, poi il leader”. Conte ha rilanciato il progetto dei “100 spazi aperti alla democrazia”, un’iniziativa che punta a coinvolgere cittadini e territori nella definizione di un programma comune: “Saranno spazi accoglienti, mettiamo da parte loghi e simboli di partito”. Secondo il presidente del M5S, il passaggio fondamentale è costruire un’agenda politica centrata sui bisogni concreti di famiglie, imprese e singoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Centrosinistra, Conte frena sulle primarie: “Ora trionferebbero i personalismi”

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