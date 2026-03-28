casting per il nuovo film di pierluigi di lallo a chieti

Sono iniziati in Abruzzo i casting per il nuovo film diretto da Pierluigi Di Lallo. La produzione è a cura di Showlab, in collaborazione con Amazing, Prodea e Arya Production. La lavorazione si svolgerà interamente sul territorio della regione, coinvolgendo attori e comparse locali. La selezione avviene in diverse fasi e si rivolge a candidati di varie età.

L’Abruzzo si conferma terra di cinema. La produzione è alla ricerca di attori e attrici, dai 16 ai 70 anni, per ruoli minori, figurazioni speciali e comparse Al via in Abruzzo i casting per il nuovo film di Pierluigi Di Lallo. La casa di produzione Showlab, in co-produzione con Amazing e Prodea, in collaborazione con Arya Production, annuncia l’avvio dei casting per il nuovo film diretto da Pierluigi Di Lallo, che sarà interamente girato sul territorio regionale. La produzione è alla ricerca di attori e attrici, dai 16 ai 70 anni, per ruoli minori, figurazioni speciali e comparse. Per candidarsi è necessario inviare un self-tape video, corredato da dati anagrafici e due fotografie recenti, all’indirizzo email: castingabruzzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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