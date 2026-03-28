Case che franano a valle e asfalto che crolla paese del Teramano col fiato sospeso | evacuate le abitazioni – Video

A Silvi, nel Teramano, alcune abitazioni sono state evacuate a causa di un movimento franoso che interessa la zona collinare. Sono state chiuse alcune strade e si sono verificati crolli di asfalto, mentre le case situate più a valle sono state interessate da fenomeni di cedimento. La situazione ha portato alla messa in sicurezza delle abitazioni e alla chiusura delle vie di accesso interessate.

Abitazioni che franano a valle, asfalto che salta e strade chiuse. Paura e apprensione nella zona collinare di Silvi, comune del Teramano che da settimane è alle prese con un movimento franoso che tiene i cittadini con il fiato sospeso. A scongiurare il peggio sono state gli ordini di evacuazioni preventivi delle abitazioni che, a causa delle forti piogge, riportano ingenti danni e, in alcuni casi, anche crolli. Quello che si temeva, infatti, si sta drammaticamente concretizzando: le abitazioni evacuate in contrada Santa Lucia, sottostanti anche alla strada provinciale 29b, chiusa al traffico due giorni fa dalla Provincia, stanno scivolando a valle, travolte da una frana che da settimane interessa l’area collinare di Silvi Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Case che franano a valle e asfalto che crolla, paese del Teramano col fiato sospeso: evacuate le abitazioni – Video Articoli correlati UNA NUOVA VITA: SU CANALE 5 UN GIALLO CHE TIENE IL PUBBLICO COL FIATO SOSPESODa mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie “Una nuova vita”, che vede protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Ansia Rabiot, tifosi del Milan col fiato sospeso: cosa succedeManca pochissimo all’inizio di Cremonese-Milan: arriva una notizia che fa tremare il tecnico Massimiliano Allegri.