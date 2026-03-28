Imprenditori di Arezzo hanno avviato un progetto che coinvolge strutture di camping e Bed & Breakfast a Lignano, con un’attenzione speciale a attività legate alla natura come l’allevamento di mufloni e cervi. L’iniziativa si inserisce in un contesto di valorizzazione di aree naturalistiche, contrastando il degrado di alcune zone e puntando a sviluppare il turismo sostenibile nella regione.

Arriva la primavera e nel parco regna il degrado, tra animali (quasi) scomparsi e punto ristoro chiuso. Ma all'orizzonte si intravede una svolta Come due alti corazzieri, l’Alpe di Poti da est e il Monte Lignano da sud guardano Arezzo e la proteggono, ma se per la prima negli ultimi anni c’è stata una riscoperta e da più parti si stanno stilando progetti per tornare a valorizzarla, il secondo è sempre più vittima di trascuratezza e abbandono. Pensare che Lignano ospita il parco comunale di Arezzo più grande, circa 300 ettari. Arriva un nuovo maxi store ad Arezzo. E poi parcheggio e uffici: il dettaglio del progetto Sette anni in fabbrica ad Arezzo, oggi è la regina toscana dei contenuti per adulti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Camping, B&B, mufloni e cervi: imprenditori aretini puntano su Lignano. Cosa sappiamo del progetto

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