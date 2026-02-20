I cervi? Di notte lasciano scie luminose ultraviolette invisibili ai nostri occhi e ora lo sappiamo

Gli scienziati hanno scoperto che i cervi durante la notte producono scie luminose ultraviolette invisibili all'occhio umano. Questo fatto spiega perché il bosco appare silenzioso e immobile, anche se gli animali sono attivi. Le tracce luminose sono state osservate con strumenti speciali, confermando la presenza di questi esseri notturni. La scoperta apre nuove prospettive sulla vita nascosta nel bosco al calare del sole. Ora si cerca di capire come queste luci influenzino il comportamento dei cervi.

Di notte il bosco sembra fermo. I rami immobili, l'aria più fredda, quel silenzio che fa quasi rumore. Eppure, tra i tronchi succede qualcosa che sfugge completamente ai nostri occhi. I cervi lasciano tracce che brillano in ultravioletto, una luce sottile, invisibile per noi, chiarissima per loro. La scoperta arriva da uno studio pubblicato su Ecology and Evolution e dedicato al cervo dalla coda bianca, Odocoileus virginianus. I ricercatori hanno analizzato 146 punti di marcatura in una foresta della Georgia, tra sfregamenti dei palchi sui tronchi e raschiature nel terreno. Hanno utilizzato torce ultraviolette con lunghezze d'onda di 365 e 395 nanometr i e strumenti di misurazione della luce.