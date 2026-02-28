Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 28 febbraio 2026

Il 28 febbraio 2026 a Caserta sono accaduti diversi eventi che hanno attirato l’attenzione. Sono state riportate notizie di cronaca, aggiornamenti sull’attualità e sviluppi nello sport. La nostra selezione include le dieci notizie più rilevanti della giornata, offrendo una panoramica chiara e diretta di quanto successo nel territorio. Ecco la lista degli avvenimenti più significativi di questa data.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità e sport. Volete una panoramica completa delle notizie del 28 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. Precipita dal balcone e finisce su un'auto. Corsa in ospedale. La 59enne ha riportato diverse lesioni e traumi Slot machine illegali, nei guai titolare di un bar. I controlli dei carabinieri nell'attività commerciale di via Circumvallazione Evade dai domiciliari e sorpresa a fare la 'ballerina' un club privè: arrestata. Alle 22enne è stata revocata l'ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare Officine abusive nei seminterrati: scattano i sigilli. Denunciati i due titolari per gestione di rifiuti non autorizzata e abbandono di rifiuti pericolosi Villetta 'recinta' circa 1600 metri quadrati di spiaggia: scatta l'ordine di sgombero.