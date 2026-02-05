A Tmw Radio, Brambati ha commentato la situazione dell’Inter e di Cristian Chivu. Ha detto che il nuovo allenatore ha una personalità forte, ma deve fare attenzione alle parole che sceglie. La sua presenza in panchina porta entusiasmo, ma anche qualche rischio se non gestisce bene le dichiarazioni. La squadra aspetta di vedere come si evolverà la sua avventura sulla panchina nerazzurra.

Inter News 24 Brambati, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato così dell’Inter e di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro: le sue parole. Nel consueto appuntamento pomeridiano di TMW Radio, durante la trasmissione ‘Maracanà’, Massimo Brambati ha espresso il suo giudizio sull’operato di Cristian Chivu alla guida dell’Inter. Il tecnico romeno, chiamato a raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi, ha saputo mantenere la squadra in vetta alla classifica, dimostrando una gestione del gruppo autorevole ma rispettosa del lavoro pregresso. « L’essere entrato in uno spogliatoio importante, con personalità forti, non in punta di piedi ma senza stravolgere troppo quello che aveva creato Inzaghi » ha dichiarato Brambati, elogiando la capacità di Chivu di farsi accettare dai senatori senza causare traumi tattici. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Brambati su Chivu: «Personalità forte, ma deve stare attento alle parole. Ecco perché…»

