Spid Poste resta gratuito come continuare a non pagarlo | le esenzioni

Dal 1° gennaio 2026, lo Spid di Poste Italiane, uno dei principali provider di identità digitale, è passato a pagamento. Tuttavia, esistono alcune esenzioni che permettono di continuare a usufruirlo gratuitamente. In questa guida, chiariremo quali sono le condizioni e come mantenere gratuito il servizio, evidenziando le modalità previste dalla normativa e dalle politiche di Poste Italiane.

A partire dal 1° gennaio 2026 lo Spid di Poste Italiane, uno dei provider più diffusi dell'identità digitale, è diventato a pagamento. Ogni anno gli utenti dovranno versare 6 euro per continuare a utilizzare il servizio di certificazione della propria identità fornito da Poste. Per alcune persone, però, lo Spid è rimasto gratuito anche dopo questa data. Poste Italiane ha infatti previsto una serie di esenzioni che permettono ad alcune specifiche categorie di continuare a usufruire dello Spid senza dover pagare nulla. Quasi tutti i provider di Spid sono diventati a pagamento: la principale alternativa gratuita è rimasta la carta d'identità elettronica.

