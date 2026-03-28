Bimbo morto a Napoli l’avvocato Petruzzi | Ignorano risarcimento chiediamo dimissione dirigenza Monaldi

Un avvocato ha richiesto le dimissioni della dirigenza dell’ospedale Monaldi di Napoli, dopo la morte di un bambino. Durante una conferenza stampa, ha accusato l’istituto di ignorare le richieste di risarcimento e ha annunciato un’azione legale. La notizia si inserisce in un contesto di indagini sulla gestione dell’ospedale e sulla vicenda che ha coinvolto il minore deceduto.

Napoli. Chiede le dimissioni della dirigenza del Monaldi l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto con il cuore "bruciato" dal ghiaccio secco, in una lettera aperta indirizzata alla comunità, agli organi di stampa e alle istituzioni regionali. "Questa lettera non riguarda il merito del procedimento penale in corso: riguarda il comportamento della dirigenza del Monaldi verso i genitori di un bambino che non c’è più", precisa il legale nella missiva. Nel mirino della difesa, in particolare, il mancato riscontro a una proposta di definizione stragiudiziale avanzata per evitare un contenzioso civile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Bimbo morto a Napoli, l’avvocato Petruzzi: “Ignorano risarcimento, chiediamo dimissione dirigenza Monaldi” Articoli correlati Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Dal Monaldi nessuna risposta sul risarcimento, chiediamo dimissioni dirigenza»Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino. Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Chiediamo le dimissioni della dirigenza del Monaldi»Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino. Una raccolta di contenuti su Bimbo morto Temi più discussi: Bimbo morto a Napoli, trapianti pediatrici di cuore sospesi al Monaldi per sei mesi; Bimbo morto a Napoli, due medici indagati per falso nella cartella clinica; La morte del piccolo Domenico: due medici indagati anche per falso, modifiche alla cartella clinica; Bimbo morto a Napoli, chiesta misura interdittiva per due medici. Bimbo morto a Napoli, trapianti pediatrici di cuore sospesi al Monaldi per sei mesiLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto a Napoli, trapianti pediatrici di cuore sospesi al Monaldi per sei mesi ... tg24.sky.it Bimbo morto a Napoli, indagati due medici per falso nella cartella clinicaNuova svolta nelle indagini per omicidio colposo sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore fallito.Due dei sette medici già iscrit ... ilcorrieredelgiorno.it Alluvione in Oman: piogge torrenziali devastano Muscat, bimbo morto travolto dalle acque | VIDEO - facebook.com facebook Tragedia in casa a #Torino. Un bimbo di 11 mesi è morto soffocato da un boccone di cibo. Nelle stesse ore, la madre era in ospedale per partorire @ClaudioVigolo #GR1 x.com