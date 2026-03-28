Auto più affidabili | classifica per marca e modello?

Una recente analisi ha valutato l’affidabilità di diverse marche e modelli di auto, con l’obiettivo di offrire una classifica utile a chi cerca veicoli usati. La ricerca si basa su dati di riparazioni e interventi effettuati nel tempo, analizzando vari parametri relativi alla durata e alle prestazioni dei veicoli. I risultati mostrano quali marche e modelli risultano più affidabili secondo le statistiche raccolte.

L’affidabilità è uno dei fattori più importanti nella scelta di un’auto, soprattutto se si punta al mercato dell’usato. Le classifiche di TÜV Report (Germania), JD Power (USA) e le statistiche ADAC sui guasti forniscono un quadro chiaro delle marche e dei modelli su cui si può contare di più. Non serve spendere una fortuna per avere un’auto affidabile. Le migliori opzioni nuove sotto i 20.000 €: Se si cerca un’usata con meno rischi di sorprese, questi modelli mantengono un’ottima affidabilità anche con 100.000-150.000 km: Non significa che ogni esemplare abbia problemi, ma la probabilità statistica è superiore alla media secondo forum, campagne di richiamo e statistiche officine. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Auto più affidabili: classifica per marca e modello? Articoli correlati Quali sono le auto più affidabili? La classifica di AltroconsumoIl sondaggio realizzato su un campione di 53 mila automobilisti di 10 Paesi Ue premia i marchi giapponesi e asiatici. Auto più affidabili, quali sono i modelli che si rompono meno: la classificaQuale auto comprare oggi? Quando si decide di acquistarne una, nuova o usata, sono molti i criteri presi in considerazione. Le 15 Auto Più Affidabili del 2025 – Durano per Sempre! Contenuti e approfondimenti su Auto più affidabili classifica per... Temi più discussi: Berline premium più affidabili: classifica Lexus e BMW da Consumer Reports; Le marche auto più affidabili? I giapponesi vincono tutto ma la Cina è in salita; Le 10 migliori auto piccole del 2026; Un nuovo studio incorona la citycar più affidabile. Indovina la top 10. Un nuovo studio incorona la citycar più affidabile. Indovina la top 10Scopri la classifica delle auto usate più affidabili secondo il Reliability Index di Warrantywise. Ecco i 10 modelli con meno guasti (e meno cari) ... motorbox.com Le marche auto più affidabili? I giapponesi vincono tutto ma la Cina è in salitaL'Organizzazione dei Consumatori e Utenti spagnola ha analizzato oltre 85.000 casi, consegnando al Giappone lo scettro per la migliore affidabilità auto. auto.everyeye.it "Buongiorno, Francesco, A proposito di sicurezza stradale: stanotte alle 4 un’auto ha perso il controllo nel girare da corso Vittorio Emanuele, altezza civico 68, verso via Michelangelo Schipa ed è finita nella vetrina del negozio dopo essere salita sul marciapie - facebook.com facebook Auto contro un vigile urbano ieri sera a Gallipoli, durante la processione dell’Addolorata. Il conducente, 65 anni, è risultato positivo all’alcoltest. L’agente ferito guarirà in sette giorni. x.com