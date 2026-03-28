Auto che consumano meno | classifica e consumi reali?

Molti automobilisti italiani cercano veicoli con bassi consumi, ma è importante considerare che i dati ufficiali WLTP tendono a sottostimare i consumi reali del 15-25%. Una classifica recente ha confrontato le auto più efficienti, evidenziando differenze tra i consumi dichiarati e quelli effettivi riscontrati durante l’uso quotidiano. I risultati mostrano come i valori ufficiali possano non riflettere accuratamente le prestazioni di ogni modello.

Trovare un’auto che consuma poco è una priorità per la maggior parte degli automobilisti italiani. Ma attenzione: i consumi dichiarati WLTP sono quasi sempre inferiori a quelli reali del 15-25%. Ecco le classifiche aggiornate con i dati reali di consumo, suddivise per alimentazione. Top 10 auto a benzina che consumano meno. Modello Consumo reale Prezzo da Toyota Aygo X 1.0 4,6 L100 km 20.850 € Suzuki Swift 1.2 Mild Hybrid 4,4 L100 km 18.990 € Fiat Pandina Hybrid 4,9 L100 km 15.950 € Hyundai i10 1.0 5,0 L100 km 16.350 € Kia Picanto 1.0 5,1 L100 km 15.750 € Renault Clio 1.0 TCe 5,2 L100 km 19.950 € Citroën C3 1.2 PureTech 5,3 L100 km 16.490 € Seat Ibiza 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Auto che consumano meno: classifica e consumi reali? Articoli correlati Queste sono le auto che consumano meno carburante (o energia elettrica)L'indice di sostenibilità di Green Ncap, quello delle stelle verdi, finisce naturalmente per premiare le vetture elettriche. Auto più affidabili, quali sono i modelli che si rompono meno: la classificaQuale auto comprare oggi? Quando si decide di acquistarne una, nuova o usata, sono molti i criteri presi in considerazione. Le AUTO che CONSUMANO MENO - CLASSIFICA 2025 Performance di Consumo Aggiornamenti e notizie su Auto che consumano meno classifica e... Temi più discussi: Auto a benzina: i 10 modelli che consumano meno secondo il Centro Prove Quattroruote | Quattroruote.it; Le 10 auto con i consumi medi più bassi secondo i dati rilevati da alVolante; Quali sono le city car che consumano meno?; Efficienza al volante: quali auto consumano davvero meno secondo Green NCAP 2025. Le auto che consumano meno nel 2026: dai SUV alle city car, i modelli più efficienti per categoriaLe auto più efficienti del 2026: city car, SUV, berline, ibride ed elettriche. Scopri consigli e modelli top per risparmiare sui consumi ... autotoday.it I 5 SUV medi che consumano meno nel 2026: i dati reali WLTPQuali sono i SUV ibridi che consumano meno nel 2026? La classifica basata sui dati WLTP: dalla Kia Niro alla Toyota RAV4, scopri i consumi reali in l/100km ... motorbox.com "Buongiorno, Francesco, A proposito di sicurezza stradale: stanotte alle 4 un’auto ha perso il controllo nel girare da corso Vittorio Emanuele, altezza civico 68, verso via Michelangelo Schipa ed è finita nella vetrina del negozio dopo essere salita sul marciapie - facebook.com facebook Auto contro un vigile urbano ieri sera a Gallipoli, durante la processione dell’Addolorata. Il conducente, 65 anni, è risultato positivo all’alcoltest. L’agente ferito guarirà in sette giorni. x.com