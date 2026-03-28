Atp Miami oggi Sinner-Zverev – Diretta

Oggi si disputa la semifinale del torneo ATP di Miami tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita si gioca nel penultimo turno del Masters 1000 statunitense ed è visibile in diretta TV e streaming. I due tennisti si affrontano per un posto nella finale della competizione.

(Adnkronos) – Jannik Sinner scende in campo nella semifinale di Miami. Oggi, sabato 28 marzo, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 americano. Il numero due del mondo è reduce dalla vittoria nei quarti di finale contro Frances Tiafoe. Ad attendere Sinner in finale c’è il ceco Jiri Lehecka. Serie A News 247. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Atp Miami, oggi Sinner-Zverev – Diretta Articoli correlati LIVE Sinner-Zverev 0-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizia la seconda semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 0. LIVE Sinner-Zverev, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco la seconda semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 23. SINNER domina Tiafoe a Miami, ora Zverev - con Giorgio Galimberti Contenuti e approfondimenti su Atp Miami Temi più discussi: Jannik Sinner - Damir Dzumhur al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Atp Miami, il programma di oggi: partite e orari; Jannik Sinner al Miami Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky. LIVE Sinner-Zverev, ATP Miami 2026 in DIRETTA: a mezzanotte la seconda semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) Programma Sinner-Zverev - Sinner travolge ... oasport.it Sinner-Zverev diretta, segui la semifinale di Miami. Tennis oggiDopo il successo in California a Indian Wells, Jannik cerca il 'double sunshine' in Florida: prima però c'è da battere Sascha ... corrieredellosport.it ATP/WTA Miami, il programma di sabato 28 marzo: Bolelli/Vavassori per il titolo alle 17:30, alle 20 Gauff-Sabalenka x.com TENNIS – ATP 1000 MIAMI: SINNER TRAVOLGE TIAFOE (6-2, 6-2) E ACCEDE ALLA SEMIFINALE CONTRO ZVEREV. QUALIFICATI ALLE SEMIFINALI ANCHE I DOPPI ERRANI-PAOLINI E BOLELLI-VAVASSORI Jannik Sinner prosegue senza problemi il ca - facebook.com facebook