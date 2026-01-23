settore giovanile soddisfazione per i ragazzi bianconeri convocati dalle varie rappresentative chiamata anche per il portiere palazzi

Alcuni giovani calciatori della Juventus sono stati convocati nelle Rappresentative regionali e provinciali, evidenziando l’impegno e la qualità del settore giovanile del club. Tra i convocati figura anche il portiere Palazzi. Questa riconoscenza rappresenta un importante segnale del lavoro continuo svolto dall’Academy bianconera, che si conferma punto di riferimento per la formazione dei talenti emergenti.

Una bella soddisfazione: alcuni ragazzi del settore giovanile bianconero sono stati convocati nelle Rappresentative regionali e provinciali, a conferma, si legge nella nota del club bianconero, "dell’ottimo lavoro svolto quotidianamente dall’ Academy. Un riconoscimento importante per i ragazzi e per la società, che vede premiato l’impegno, la crescita e il percorso di formazione dei propri giovani talenti, chiamati a mettersi in mostra in contesti di grande valore tecnico ed educativo". Il portiere, classe 2009, Giovanni Palazzi (nella foto) è stato chiamato dalla Rappresentativa Regionale Under 17 per l’amichevole in programma mercoledì prossimo al Centro tecnico federale di Firenze, contro la Rappresentativa Cr Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Unicusano Avellino Basket, due tesserati del settore giovanile convocati nella Rappresentativa Campania 2012L'Unicusano Avellino Basket annuncia con soddisfazione la convocazione di due giovani atleti del settore giovanile nella Rappresentativa Campania 2012.

Grande soddisfazione per i tecnici Pieroni e Paoloni per il traguardo raggiunto a Ostia. Pallanuoto giovanile, Marche settime al trofeo Regioni. I ragazzi del 2011 in finale hanno battuto la PugliaI tecnici Pieroni e Paoloni esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto a Ostia dalla squadra giovanile di pallanuoto delle Marche, che si è classificata settima al Trofeo delle Regioni.

