Artemisia Lab rafforza la sua mission | tecnologia di ultima generazione e prevenzione accessibile

Artemisia Lab ha deciso di investire in nuove apparecchiature avanzate, puntando a migliorare la diagnosi precoce delle malattie. La scelta nasce dalla crescente richiesta di servizi più efficienti e accessibili, soprattutto nelle aree meno servite. Di recente, l'azienda ha aperto una nuova sede a Milano, dotata delle tecnologie più moderne per offrire controlli più rapidi e precisi.

Artemisia Lab consolida la propria missione sanitaria mettendo al centro innovazione tecnologica, prevenzione e accessibilità ai servizi diagnostici. L'obiettivo è offrire ai pazienti percorsi clinici sempre più avanzati, rapidi e affidabili, integrando competenze specialistiche e tecnologie di ultima generazione. Il network dispone oggi di Cardio TAC di ultima generazione e TAC di ultima generazione, strumenti ad alta precisione che consentono esami diagnostici dettagliati con tempi ridotti e minore esposizione radiologica. L'investimento tecnologico rientra in una strategia più ampia orientata a garantire standard elevati nella diagnostica cardiovascolare e per immagini.