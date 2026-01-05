Crans-Montana Antonella Clerici rompe il silenzio in tv | Sui social giudizi indegni serve empatia

Antonella Clerici apre la puntata di È sempre mezzogiorno dedicando alcune parole alla tragedia di Crans-Montana. Con tono sobrio, esprime dolore e indignazione per gli eventi, sottolineando l’importanza di affrontare tali episodi con empatia e rispetto. Un momento di riflessione che invita a parlare di solidarietà e di come si reagisce pubblicamente a tragedie di questa gravità.

Antonella Clerici apre la puntata di È sempre mezzogiorno! con parole cariche di dolore e indignazione per la strage di Crans-Montana, scegliendo di dedicare l'inizio del programma a una riflessione profonda su quanto accaduto e sul modo in cui, troppo spesso, si reagisce a tragedie simili. Nel suo intervento, la conduttrice non nasconde il coinvolgimento personale. "Io sono mamma di una ragazza di 16 anni, posso solo immaginare il dolore dei genitori", dice, spiegando come la vicenda colpisca ancora più duramente chi ha figli di quell'età.

Antonella Clerici ricorda le vittime di Crans-Montana - Montana nel locale “Le Constellation” ha veramente toccato tutti, anche se non mancano le polemiche a riguardo per diverse ragioni. novella2000.it

Antonella Clerici esplode a Crans-Montana: attacco durissimo a chi giudica i ragazzi senza empatia - Reazione di clerici alla tragediaAntonella Clerici, in apertura di “È sempre mezzogiorno” su Rai Uno, ha commentato la tragedia di Capodanno a Crans- assodigitale.it

Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

