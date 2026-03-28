Anfiteatro aperto mostre in pinacoteca e chiese aperte | la Pasqua d' arte ad Ancona

Durante le festività pasquali, ad Ancona sono aperti l'anfiteatro con visite guidate, la Pinacoteca con esposizioni e la chiesa del Gesù. La città propone così un programma che coinvolge diversi luoghi culturali e religiosi, accessibili al pubblico durante il periodo. La visita all’anfiteatro si svolge con accompagnatori, mentre le esposizioni e l’accesso alla chiesa sono aperti senza prenotazione.

ANCONA - Anfiteatro aperto per le visite guidate, mostre in Pinacoteca, e si apre anche la chiesa del Gesù. In occasione delle festività pasquali, il Comune di Ancona, in collaborazione con Museo archeologico nazionale delle Marche e Arcidiocesi Ancona-Osimo, propone un ricco programma di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Anfiteatro aperto, mostre in pinacoteca e chiese aperte: la Pasqua (d'arte) ad Ancona Articoli correlati Le mostre d’arte aperte a Pasqua, Liberazione e Festa dei LavoratoriDalla Campania all’Emilia-Romagna, passando per il Lazio, ecco le mostre di arte aperte anche durante le giornate festive di aprile e maggio. Tutti gli aggiornamenti su Anfiteatro aperto Discussioni sull' argomento Anfiteatro aperto, mostre in pinacoteca e chiese aperte: la Pasqua (d'arte) ad Ancona; Pasqua ad Ancona: anfiteatro aperto, mostre in Pinacoteca e visite nelle chiese storiche; Pasqua tra archeologia e arte. La prima volta dell’Anfiteatro. Riapre pure la chiesa del Gesù; Trenta studenti 'sbarcano' a Cipro: diventano guide al Museo del Mare di Thalassa | FOTO. Tra musei, archeologia e chiese: 'Pasqua d'arte' ad Ancona(ANSA) - ANCONA, 28 MAR - Per le festività pasquali Ancona propone un programma culturale che abbraccia musei, siti archeologici e chiese del centro storico, con alcune novità rispetto agli anni prece ... msn.com PASQUA AD ANCONA Anfiteatro aperto per le visite guidate, mostre in Pinacoteca, e si apre anche la chiesa del Gesù - facebook.com facebook