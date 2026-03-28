Amberlight 2 | pattern 4K in un click offerta a 3,99$

È stato annunciato Amberlight 2, uno strumento compatibile con Mac che consente di creare pattern astratti e animazioni in risoluzione 4K con un singolo clic. È disponibile a un prezzo di 3,99 dollari. Il software permette di generare contenuti visivi di alta qualità in modo rapido e semplice, senza richiedere competenze avanzate di progettazione.

Un nuovo strumento creativo per Mac, chiamato Amberlight 2, permette di generare pattern astratti e animazioni in risoluzione 4K con un solo click. Questa applicazione sfrutta un algoritmo matematico unico per muovere milioni di particelle su una tela virtuale, rendendo l’arte frattale accessibile anche a chi non possiede competenze grafiche avanzate. Attualmente è disponibile un’offerta speciale che riduce il prezzo da 49,99 dollari a soli 3,99 dollari, valida per una licenza a vita attivabile su fino a tre dispositivi macOS. L’applicazione si distingue dal semplice uso di pennelli digitali o filtri statici proponendo un sistema dinamico dove i risultati cambiano radicalmente al variare dei parametri impostati dall’utente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amberlight 2: pattern 4K in un click, offerta a 3,99$ Articoli correlati Offerta Kena: con queste offerte risparmi da 5,99 euro a 11,99 euro (è imperdibile)Il mercato delle telecomunicazioni mobile in Italia continua a essere uno dei più competitivi d’Europa, con operatori virtuali che sfidano a colpi di... Walmart onn 4k plus torna disponibile a 30 dollari la migliore offerta google tvQuesto testo analizza il Walmart Onn 4K Plus, un dispositivo di streaming dotato di Google TV e proposto a un prezzo estremamente competitivo.