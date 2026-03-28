Almanacco 28 marzo | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'almanacco del 28 marzo riporta una serie di eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Tra le informazioni fornite, ci sono dettagli su invenzioni significative, anniversari di avvenimenti importanti e curiosità legate alla giornata. Viene anche ricordato un santo celebrato in questa data, insieme a un proverbio popolare.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi sabato 28 marzo, 82° giorno del calendario gregoriano. Mancano 278 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Santo Stefano Harding. Proverbio: "La luna marzolina fa nascer l’insalatina". 1868 – La pirocorvetta Magenta rientra a Napoli dopo aver compiuto la prima circumnavigazione del mondo da parte di un'unità da guerra della Regia Marina italiana 1943 - Nel porto di Napoli scoppia un incendio sulla Caterina Costa carica di esplosivi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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