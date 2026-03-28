Il marchio londinese noto per le sue giacche di pelle e le boutique decorate con automobili ha annunciato il suo ingresso sulla piattaforma Amazon. Da ora, i clienti possono acquistare le sue biker jacket e altri capi, con consegna garantita in un giorno. La partnership tra il brand e il sito di e-commerce permette di accedere facilmente a prodotti storici, tradizionali e di design.

Fondato nel 1994 nell'East London il marchio è cresciuto come culto silenzioso tra gli appassionati di moda british (e non solo), conquistando nel tempo una fanbase trasversale che spaziava dai musicisti indie di Portobello Road ai professionisti della City. Il successo ha avuto inizio con il lancio delle loro iconiche biker jacket, giacche in pelle morbidissima che diventavano ancora più belle a furia di essere indossate, con taglio asciutto e dall'attitudine rock, che facevano sentire istantaneamente novelle Kate Moss, assurte a DNA stesso dell'etichetta. Da oggi non serve più sfidare la Brexit e prendere un volo per l'Inghilterra, o aspettare per settimane l'arrivo di un loro pacco, perché la collezione AllSaints è disponibile nello store ufficiale su Amazon. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Allerta shopping: AllSaints sbarca su Amazon (e le sue giacche di pelle possono essere vostre in 1 giorno)

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