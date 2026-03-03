Le lozioni e i sieri micro-esfolianti, con texture leggere o acquose, vengono utilizzati quotidianamente per rimuovere delicatamente le cellule morte dalla pelle. Questi prodotti, simili a veri peeling, aiutano a levigare e illuminare l’incarnato senza aggredire la pelle, favorendo un aspetto più radioso e uniforme con l’uso costante.

L iquidi come l’acqua oppure dalla texture leggera come un siero, lozioni e sieri micro-esfolianti rimuovono l’eccesso dalla superficie cutanea e rivelano il naturale splendore dell’incarnato. E, come insegnano le asiatiche, sono un passaggio da non trascurare nella skincare. Come usare il tonico viso e perché è importante X Lozioni e sieri micro-esfolianti, a cosa servono. «A differenza degli scrub meccanici che agiscono con lo sfregamento di microgranuli che può risultare irritante, alle lozioni basta il semplice contatto con la pelle: per via chimica, grazie alla presenza di acidi o enzimi sciolgono i legami che tengono unite le cellule dello strato corneo, favoriscono il distacco in maniera controllata senza risultare aggressive», spiega Camilla D’Antonio, farmacista co-founder e Direttrice Scientifica di Miamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Illuminano e levigano senza essere aggressivi come veri peeling: come usare lozioni e sieri micro-esfolianti, effetto pelle radiosa, giorno dopo giorno

Leggi anche: Da Julia Roberts a Emma Stone, il vero segreto della pelle iper luminosa delle star sul red carpet sono i "facial". Che idratano, illuminano e levigano

Iran, la rivoluzione senza palco: a Teheran le donne sfidano il velo giorno dopo giornoNegli ultimi giorni l’Iran è tornato al centro dell’attenzione internazionale per una nuova fase di proteste sociali che si intrecciano con una crisi...