Jannik Sinner ha raggiunto la sua quarta finale in carriera al Miami Open, superando in semifinale Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 7-6 (4). Zverev, reduce da una semifinale disputata con un alto livello di gioco, ha dichiarato di voler mantenere uno stile di gioco simile a quello mostrato nella partita di Miami per il resto della sua carriera.

Missione compiuta per Jannik Sinner. L’azzurro ha raggiunto la quarta finale in carriera al Miami Open, piegando la resistenza di un eccellente Alexander Zverev, sullo score di 6-3 7-6 (4). Ci ha provato il tedesco a giocare una partita più aggressiva e il match è stato altamente equilibrato. L’atteggiamento del teutonico è stato positivo da questo punto di vista, ma in termini di esecuzione ha pagato dazio specialmente sui punti più importanti. “ Non per il resto dell’anno, per il resto della mia carriera voglio cercare di essere quel giocatore “, ha dichiarato Sascha, riferendosi all’aggressività mostrata in campo, alle seconde di servizio spinte oltre le 130 miglia orarie e a un atteggiamento più propositivo del solito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev: “Voglio giocare per il resto della mia carriera come nella semifinale di Miami”

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