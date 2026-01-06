Affari Tuoi Alessandro perde i 300mila euro a un passo dal finale ma si salva dal pacco nero con dentro una beffa
Alessandro di Affari Tuoi si è trovato a un passo dai 300mila euro, ma ha evitato il pacco nero alla fine. La puntata dell'Epifania ha visto il concorrente della Sardegna avvicinarsi molto alla cifra desiderata, fino alla penultima chiamata, prima di una conclusione che ha sorpreso tutti. Una partita caratterizzata da colpi di scena e tensione, che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo momento.
