Ilenia elogia la fortuna del papà ad Affari Tuoi ma fa di testa sua De Martino | Ma perché non lo ascolti?

Ilenia da Bari ha partecipato a Affari Tuoi e ha elogiato la fortuna del papà, noto per aver vinto in passato. Tuttavia, ha deciso di fare di testa sua e ha scelto senza seguire i consigli, perdendo tutto. Alla fine, torna a casa a mani vuote, lasciando anche De Martino che le chiede perché non ascolti.

Ilenia da Bari è la protagonista della puntata di giovedì 12 febbraio di Affari Tuoi. Con lei il papà, la cui fortuna è nota, ma lei non lo ascolta e perde tutto, tornando a casa a mani vuote.

