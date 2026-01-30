Che sia l’ultima Femminicidi e violenza di genere | Lella Palladino presenta il suo ultimo libro

Lella Palladino, sociologa e attivista, ha presentato il suo nuovo libro “Che sia l’ultima”. La scrittrice si concentra sui femminicidi e sulla violenza di genere, chiamando direttamente in causa la società e le istituzioni. Durante l’evento, Palladino ha sottolineato la necessità di cambiare approccio e di agire subito per fermare questa piaga. La presentazione si è svolta in un clima di attenzione e preoccupazione, con molte persone che hanno mostrato interesse e solidarietà.

Lella Palladino, sociologa femminista ed esperta di tematiche di genere, ha presentato il suo nuovo libro "Che sia l'ultima. Femminicidi e violenze di genere" al Circolo dei lettori di Capua e Mater Bistrot- Cose d'Interni Libri. L'autrice è fondatrice della cooperativa sociale EVA, che gestisce centri antiviolenza, case rifugio e progetti di autonomia economica per le donne vittime di violenza, ed è vicepresidente della Fondazione Uno Nessuna Centomila. Ad introdurla, la giornalista Nadia Verdile e Concetta Gentili, avvocata, consigliera del comune di Capua e, come lei stessa ha sottolineato, attivista femminista e socia della cooperativa EVA.

