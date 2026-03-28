Una serie televisiva ha riacceso l’interesse per lo stile degli anni ’90, in particolare per il look di una nota modella e moglie di un noto politico. Tra i dettagli più ricercati c’è il rossetto rosso iconico indossato da lei, che ha portato all’individuazione di diversi dupe e alla riscoperta di uno stile che continua a influenzare le mode attuali.

Grazie alla serie Love Story di Ryan Murphy, l’ossessione collettiva per il minimalismo degli anni ’90 ha raggiunto il suo apice, riportando sotto i riflettori lo stile inconfondibile di Carolyn Bessette-Kennedy. Tra i suoi look iconici, c’è un dettaglio beauty che ha sempre catturato l’attenzione: il suo rossetto rosso. Carolyn lo portava con una disinvoltura invidiabile, abbinato a un viso apparentemente struccato e ai capelli raccolti all’indietro. Ma qual era esattamente quel colore così magnetico, un rosso bacca profondo ma portabile, né troppo vistoso né troppo banale? Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Abbiamo trovato il rossetto rosso iconico di Caroline Bessette-Kennedy (e i suoi dupe) e ne siamo ossessionati

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Tutto quello che riguarda Abbiamo trovato il rossetto rosso...

Argomenti discussi: Questo profumo accessibile era il segreto di bellezza di Carolyn Bessette Kennedy.

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