Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, la provincia di Viterbo ospita diversi eventi. A Viterbo, si terrà una mostra immersiva che ricrea l’atmosfera di Hogwarts, famosa scuola di magia. L’iniziativa si svolge nel capoluogo e coinvolge i visitatori in un’esperienza tematica. Altri appuntamenti si svolgono nel territorio, offrendo intrattenimento e attività culturali per i residenti e i visitatori.

Nell’ultimo weekend di marzo la Tuscia si riempie di un’atmosfera magica. Viterbo è infatti pronta a trasformarsi in Hogwarts, la scuola per maghi e stregoni più famosa al mondo, grazie a una mostra immersiva. Ma è anche il weekend che preannuncia la Pasqua con eventi dedicati ad adulti e bambini, come la caccia alle uova o il concorso per proclamare la miglior pizza di Pasqua del 2026. Proseguono poi mostre, visite guidate e trekking all'aria aperta per respirare il profumo della primavera. Se siete curiosi di saperne di più, ecco i consigli di ViterboToday per il weekend di sabato 28 e domenica 29 marzo. Questo fine settimana inizia uno degli eventi più attesi del 2026: la mostra immersiva esperienziale dedicata a Harry Potter. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 28 e domenica 29 marzo

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