Virtus Francavilla e Asl Brindisi insieme per promuovere la donazione del sangue

La Virtus Francavilla Calcio e l'ASL di Brindisi hanno avviato una collaborazione con l’obiettivo di promuovere la donazione del sangue. La campagna prevede diverse iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità locale, con l’intento di aumentare le donazioni e supportare le strutture sanitarie della zona. L’iniziativa coinvolge sia il team sportivo che le istituzioni sanitarie, senza coinvolgimenti politici o altri soggetti.

L’incontro si terrà lunedì 30 marzo alle ore 11.00 nella sede della direzione generale della Asl Brindisi in via Napoli L’incontro si terrà lunedì 30 marzo alle ore 11.00 nella sede della direzione generale della Asl Brindisi in via Napoli 8, alla presenza dei vertici societari biancazzurri e dei rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale. Un momento di confronto, impegno e responsabilità condivisa, guidato dal messaggio che accompagna la campagna: “In campo e nella vita: donare è la nostra vittoria più grande.” L’obiettivo è rafforzare la cultura della donazione, promuovere una partecipazione sempre più ampia e consapevole e testimoniare il ruolo sociale dello sport come veicolo di valori, solidarietà e comunità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Virtus Francavilla e Asl Brindisi insieme per promuovere la donazione del sangue Articoli correlati A Cesena alleanza fra Avis e Confcommercio per promuovere la cultura della donazione del sangueA questa iniziativa seguirà, nelle prossime settimane, un nuovo appuntamento che vedrà lo staff di Avis tornare alla sede di Confcommercio con... Aggiornamenti e notizie su Virtus Francavilla Argomenti discussi: Parte il Torneo delle Regioni 2026 in Puglia: presentata la 62^ edizione. Calcio Dilettanti – Il Nola cede a Francavilla: vince la VirtusFrancavilla, 15 Marzo - Terza sconfitta consecutiva per il Nola 1925. In casa della Virtus Francavilla i ragazzi di mister Giampà devono cedere il passo ai ... sciscianonotizie.it Il Nola cade a Francavilla: la Virtus si impone 2-1FRANCAVILLA – Terza sconfitta consecutiva per il Nola 1925, che sul campo della Virtus Francavilla cede 2-1 al termine di una gara decisa nella ripresa. I ... marigliano.net