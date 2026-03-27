Vicus Caprarius a Roma | la città dell’acqua sotto la Fontana di Trevi dove rivivere 2000 anni di storia

A pochi passi dalla Fontana di Trevi, nel centro di Roma, si trova Vicus Caprarius, noto anche come la Città dell’Acqua. Si tratta di un sito archeologico sotterraneo che conserva tracce di circa duemila anni di storia della città. La scoperta permette di esplorare le strutture antiche e le testimonianze della vita quotidiana romana in un’area generalmente sconosciuta ai visitatori.

A pochi passi da Fontana di Trevi, nel cuore barocco di Roma, in pochi sanno che si nasconde un mondo sotterraneo che racconta due millenni di vita quotidiana: stiamo parlando di Vicus Caprarius, conosciuta anche come la Città dell’Acqua. Un luogo che sembra sospeso tra mito e realtà, nel quale l’antico incontra la modernità e l’acqua diventa filo conduttore della storia. Sotto il frastuono dei turisti e il luccichio delle monete lanciate nella fontana, questo sito archeologico permette di scoprire i resti di una lussuosa domus romana, un serbatoio idrico e frammenti di affreschi e ceramiche che raccontano l’evoluzione della città dall’età imperiale fino al Medioevo. 🔗 Leggi su Funweek.it

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