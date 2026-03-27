Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 27 marzo 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta segnalazioni da parte di Astral Infomobilità. La redazione di infomobilità della regione Lazio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie stradali della zona.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata interna fine abbiamo lentamente tra diramazione Roma sud e Appia mentre in esterna abbiamo un'analoga situazione tra te e diramazione Roma Sud cose sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro per lentamente all'altezza di Tor Cervara messe d'accordo per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo 3 b di Mezzocammino vediamo alla fine verso Ostia e chiusura il trasporto marittimo Nazionale informa che a causa del maltempo non verrà effettuata la corsa unità veloce Ponza Formia di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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