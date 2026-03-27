Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 17 | 25

Il servizio di Astral infomobilità della regione Lazio segnala alle 17:25 del 27 marzo 2026 che sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare a Roma si registrano alcune criticità. La situazione è monitorata e vengono forniti aggiornamenti in tempo reale per gli automobilisti in transito sulla tratta. Non sono stati comunicati incidenti o interruzioni di traffico significative in quel momento.

Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata interna segnaliamo Codes da Cascia e Roma Teramo in esterna code da Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud code a tratti anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio d'accordo in uscita cose da traffico intenso sulla Cristoforo Colombo avrebbe dimezzata meno veniva alla fine verso piccole per difficoltà di Messina raccordo sulla via Pontina in chiusura il trasporto marittimo lasciamo informa che a causa del maltempo non verrà effettuata la corso Unità veloce Ponza Formia di domani delle ore 7:45 da Federico Di Lernia telefono abilitato Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 17:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Latina segnalato un incidente tra via... Tutti gli aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio per incidente sulla Cassia bis accordo che della Giustiniana verso Formello sul Raccordo ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook