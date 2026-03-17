Alle ore 17:25 del 17 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni aggiornate sulle condizioni del traffico e sui possibili disagi nella zona. Gli utenti possono consultare le ultime novità riguardanti la mobilità nella regione tramite il canale dedicato di Astral infomobilità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Latina segnalato un incidente tra via Castel di Leva il raccordo in direzione Roma raccomandiamo la dovuta prudenza sulla stessa Ardeatina ricordiamo che per lavori di messa in sicurezza a seguito di una frana si transita con senso unico alternato nel tratto compreso tra via Grotta Perfetta e via della Fotografia e traffico si va intensificando proprio sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Pontina fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis e Salaria tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 17:25

Articoli correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 per Napoli makuda...

Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità o servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo segnalato un incidente ... romadailynews.it

Roma, le golf car dei turisti sono pericolose? La Regione vuole riconoscerle, ma i dubbi sono tantiAnche in fatto di mobilità e sicurezza stradale, Roma è caput mundi - nel bene e nel male. Dopo la batosta delle ZTL a 1.000 euro annui per le elettriche, ecco la questione delle golf car, che da te ... quattroruote.it

L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook