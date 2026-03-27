Un’esperienza di ascolto di Federico Sacchi

In occasione dei trent’anni di carriera dei Subsonica, il progetto Cieli su Torino 96–26 coinvolge la città con una serie di eventi distribuiti in diverse location. L'iniziativa include performance e incontri che si svolgono in vari punti di Torino, creando un percorso di celebrazione e condivisione della musica della band. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale cittadino, coinvolgendo diversi spazi pubblici e privati.

In occasione dei trent’anni di carriera dei Subsonica il progetto Cieli su Torino 96–26 attraversa la città con un programma diffuso di eventi. Al centro, quattro concerti alle OGR Torino – il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026, già sold out – affiancati da un palinsesto dal 31 marzo al 12 aprile tra mostre, spettacoli, dj set e percorsi sonori dedicati alla storia e all’immaginario della band. All’interno di questo programma si inserisce Rimango Subsonico. Istantanee di un attimo che passerà, una produzione originale Consiste Entertainment ideata e portata in scena da Federico Sacchi. Dal 31 marzo al 6 aprile il Cinema Classico ospita 17 repliche di un format che si muove tra racconto, musica e immagini: un documentario dal vivo costruito a partire da materiali d’archivio, interviste e testimonianze dirette. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Un’esperienza di ascolto di Federico Sacchi Articoli correlati Leggi anche: Cuffie Sony WF-1000XM6: audio migliorato e design rinnovato per un’esperienza d’ascolto più immersiva. Rimango Subsonico: un'esperienza d'ascolto per i 30 anni dei Subsonica, dal 31 marzo al Cinema ClassicoIn occasione dei trent’anni di carriera dei Subsonica il progetto Cieli su Torino 96–26 attraversa la città con un programma diffuso di eventi. Un documentario dal vivo che si muove tra storytelling , musica, teatro e video | PLAY LIVE Una selezione di notizie su Federico Sacchi Discussioni sull' argomento Rimango Subsonico: un'esperienza d'ascolto per i 30 anni dei Subsonica, dal 31 marzo al Cinema Classico; C’è il tram danzante con dj e la festa ai Muri fa l’alba; Subsonica verso mondi sconosciuti: Trent’anni da eterni sperimentatori; SUBSONICA: Camminare sotto i portici di Torino. La geografia affettiva di trent’anni di musica. Federico Negri (Fastweb+Vodafone): «Cresciuti i nostri spazi di ascolto sui territori»Federico Negri, Chief B2C Commercial Officer e membro dell'Executive Committee di Fastweb+Vodafone da gennaio 2025 entrata nel vivo dell'azienda. Qual è la strategia distributiva? «Con 10mila punti ... ilmattino.it Subsonica. . RimAngO SubsOnicO - Istantanee di un attimo che passerà. Un'esperienza d'ascolto di Federico Sacchi Una celebrazione non è completa senza il racconto di una bella storia. All’interno del progetto Cieli su Torino 96-26 il Musicteller Federico Sa - facebook.com facebook